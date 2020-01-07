https://news.day.az/hitech/1191647.html В WhatsApp распространяется новый опасный вирус - будьте осторожны!
В WhatsApp распространяется новый опасный вирус - будьте осторожны!
В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com, передает РИА Новости.
По информации портала, злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы. После перехода по этим ссылкам хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере.
Как отмечает издание, несмотря на простоту вируса, из-за обилия поздравительных сообщений многие пользователи проходят по зараженным ссылкам по невнимательности, что делает вирус более опасным в праздничный период.
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