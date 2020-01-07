Формально аббревиатура AVTR означает Advanced Vehicle Transformation, но это, разумеется, всего лишь игра слов. На самом деле, концепт Mercedes-Benz был вдохновлен кинокартиной "Аватар" Джеймса Кэмерона. В "Мерседесе" подчеркивают, что их новаторский концепт - это "живой организм", который показывает новый уровень взаимодействия между человеком, машиной и окружающей средой. В отдаленном будущем, конечно.

Биодизайн, который, казалось, утратил актуальность в конце 90-х, был воскрешен в новом четырехдверном купе Vision AVTR и прямо отсылает к "органике" из фильма Аватар, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Спереди и сзади - пульсирующая OLED-оптика, а в "обтягивающих" колесных арках - футуристичные диски со светящимися лепестками.

Но самая странная и невероятная фишка Vision AVTR - это "чешуя" из 33 "био-закрылков" на заднем своде кузова, подсмотренные в мире рептилий. Это настоящие подвижные элементы, которые улучшают аэродинамику автомобиля. А еще Vision AVTR оснащен полноуправляемым шасси с агрессивным углом поворота в 30 градусов, так что концепт может ехать практически боком, имитируя "движение краба".

Внутри такого "Мерседеса" царит "биометрическая" архитектура. Поскольку это беспилотный автомобиль, то традиционного руля здесь нет. Зато можно положить ладонь на светящийся центральный контроллер, и Vision AVTR не только идентифицирует человека, но и узнает его пульс и даже распознает дыхание. Меню проецируется прямо на ладонь, а с помощью жестов и трехмерной графики можно виртуально изучать "новые миры" - например, ту же "Пандору".

Концепт с такой высокой степенью отрыва от реальности позволяет говорить о технической компоненте лишь условно, но кое-что интересное припасли и здесь. Для Mercedes-Benz Vision AVTR заявлена совершенно новая графеновая батарея с отдачей 110 кВт/ч, которая является полностью биоразлагаемой. "Виртуальная" мощность электрической силовой установки составляет 470 л.с., а запас хода без подзарядки - аж 700 км.