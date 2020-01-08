https://news.day.az/hitech/1192180.html OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО

OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО

Технологии, 8 января 2020 14:32 243

Компания OnePlus привезла на выставку CES 2020 Concept One - прототип смартфона с "невидимой" камерой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, смартфон выполнен в стиле McLaren - известного автопроизводителя, под брендом которого OnePlus создает премии версии своих флагманов. Задняя панель OnePlus Concept One отделана кожей, а сверху виден логотип гоночного бренда.

Ну, а теперь перейдет к той самой "невидимой" камере. Это основная камера с тремя модулями, расположенная под стеклом. А если точнее - под пятью ультратонкими слоями, средний из которых является важнейшим электрохромным материалом.

Такое покрытие затемняется при подаче направленного заряда тока. То есть когда камера выключена - стекло темное, и объективов за ним не видно, но как только приложение камеры активируется - покрытие становится прозрачным. Причем это занимает всего 0,7 секунды.

Такая же технология используется в самолетах и спортивных автомобилях McLaren.

Идея, конечно, интересная, но пока это всего лишь прототип. Появится ли такой смартфон в продаже и сколько будет стоить - пока неизвестно.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 14:59, Общество 0
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 14:55, Политика 46
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 14:49, Политика 104
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 14:48, Туризм 507
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 14:47, Политика 133
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 14:46, В мире 171
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 14:42, Экономика 174
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 14:37, В мире 201
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 14:35, Экономика 202
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 14:32, Технологии 236
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 14:28, Общество 238
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 14:25, Общество 258
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 14:22, Туризм 343
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 14:19, Технологии 332
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 14:15, В мире 329
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 14:11, В мире 335
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 14:07, В мире 387
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 14:03, В мире 402
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 14:00, Экономика 646
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 13:57, В мире 426
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 13:52, В мире 488
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 13:48, Политика 785
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 13:48, В мире 437
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 13:44, Культура 464
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 13:40, В мире 526
В Баку ожидаются дожди 13:36, Общество 1
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 13:27, В мире 523
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 13:23, Экономика 532
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 13:19, В мире 597
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - РЕАКЦИЯ Buta Airways 13:16, Общество 821
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 13:12, В мире 607
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 13:09, В мире 640
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 12:58, В мире 656
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 12:54, Общество 658
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 12:50, Azərbaycanca 2 137
Чавушоглу совершит визит в Ирак 12:46, В мире 727
Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО 12:42, Общество 780
Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной" 12:31, В мире 823
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании 12:27, В мире 948
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе 12:23, В мире 841
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок 12:09, В мире 912
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы 12:05, В мире 923
Казахстанцам порекомендовали не покупать билеты компании Bek Air 12:01, В мире 912
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Иране самолета - СМИ 11:56, В мире 1 305
Азербайджан выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета в Иране 11:53, Политика 949
АФФА учредила важную должность 11:50, Спорт 972
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана 11:46, В мире 1 297
Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана 11:43, В мире 963
Инновационная услуга “Мобильная оплата” уже в Азербайджане! (R) 11:39, Экономика 1 053
На Абшероне возникли перебои в подаче газа 11:36, Общество 1 070
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 11:33, В мире 1 096
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете 11:30, В мире 1 091
Азербайджан как главный дипломатический хаб региона - внешнеполитические итоги 2019 11:26, Политика 1 105
Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы 11:23, Общество 1 047
Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО 11:20, В мире 1 638
В авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа 11:17, В мире 1 105
Иранские военные самолеты подняты в воздух 11:03, В мире 1 551
Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет - СМИ 10:44, В мире 1 399
Азербайджан примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока" 10:40, Экономика 1 323
Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев 10:37, В мире 1 370
В США пройдет марш "Нет войне с Ираном" 10:34, В мире 1 311
Кадры первых минут после крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:31, В мире 2 062
В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер» 10:28, В мире 1 802
В Сети появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 10:25, В мире 2 458
Признавшийся в растрате республиканец ушел из конгресса США 10:22, В мире 1 269
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера 10:19, В мире 1 979
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране 10:17, В мире 1 309
В украинский самолет случайно попала иранская ракета - СМИ 10:14, В мире 5 218
Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО 10:12, В мире 1 520
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке 10:10, В мире 1 605
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 10:08, Политика 1 318
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета 10:05, В мире 1 355
Азербайджан уточняет наличие своих граждан среди погибших при авиакатастрофе в Иране - ОБНОВЛЕНО 10:02, Общество 1 468
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты 09:57, В мире 1 457
В Азербайджане подорожало золото 09:54, Экономика 1 427
Назначен новый глава дорожной полиции Баку 09:51, Общество 2 380
80 человек погибли на американской военной базе - в результате атаки Ирана - ВИДЕО 09:44, В мире 2 522
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США 09:40, В мире 1 515
В Азербайджане участились молнии, град, ливни - ИССЛЕДОВАНИЕ 09:36, Общество 1 513
Появились кадры второй атаки Ирана на военную базу США в Ираке - ВИДЕО 09:33, В мире 2 670
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране 09:29, В мире 1 548
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли 09:25, В мире 2 082
Вокруг Белого дома усилены меры безопасности из-за ситуации с Ираном 09:22, В мире 1 487
Компания Boeing изучает информацию о крушении украинского лайнера в Иране 09:18, В мире 1 537
Первые кадры с места крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 09:12, В мире 4 181
Помпео срочно вызвали в конгресс на слушания по Ирану 08:55, В мире 1 730
Стало известно, сколько человек было на борту рухнувшего украинского самолета 08:51, В мире 1 922
Иран серьезно предостерег США - направлено письмо в ООН 08:49, В мире 1 763
SOCAR подвела итоги и обнародовала планы на 2020 год 08:45, Экономика 1 801
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе 08:33, В мире 1 808
Нефть резко подорожала после ударов Ирана по США 08:29, В мире 1 770
Иранские силы нанесли удары по американской базе - 35 раз 08:26, В мире 1 857
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком 08:24, В мире 1 726
Иран атаковал ракетами объекты США, десятки погибших - эскалация ситуации в регионе - ОБНОВЛЕНО 3 - ФОТО - ВИДЕО 08:21, В мире 14 927
В Иране рухнул украинский самолет - на борту было около 180 пассажиров - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО 08:16, В мире 18 512
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру 08:12, В мире 1 825
В 2020 году Европе придется иметь дело совсем с другим Азербайджаном - Тофик Аббасов для Day.Az 08:00, Политика 2 413
МИД Италии назвал Ливию угрозой для ЕС 07:52, В мире 1 833
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке 07:36, В мире 2 007
Британия назвала условие вывода войск из Ирака 07:21, В мире 2 047
Помпео отказали в почетном гражданстве 07:07, В мире 2 141
В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном 06:34, В мире 2 254
Макрон провел телефонные переговоры с Роухани 05:01, В мире 2 572
Франция усилит защиту своих военных в Ираке 03:32, В мире 2 855
Трамп пригрозил Ираку санкциями 02:04, В мире 3 222
Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана 00:48, В мире 3 529
Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном 00:04, В мире 3 798
День, когда сепаратисты узнали настоящую силу Азербайджана - к годовщине операции "Горадиз" - ФОТО 7 января 23:45, Политика 4 162
Армяне ставят Азербайджан в пример Пашиняну - скандал с МВФ набирает обороты 7 января 23:30, Политика 4 647
Мурад Дадашов получил высокую должность - СМИ 7 января 23:25, Общество 10 489
Путин прибыл в Стамбул 7 января 23:09, В мире 3 985
США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность 7 января 23:00, В мире 3 959
Стала известна дата прибытия в Азербайджан наблюдательной миссии ПАСЕ 7 января 22:45, Политика 4 013
10 вещей, которые обязательно стоит сделать в Баку - советы европейского эксперта - ФОТО 7 января 22:35, Туризм 6 952
МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством девочки в Товузе 7 января 22:28, Общество 4 537
Госпогранслужба Азербайджана опровергла ложь армян 7 января 22:15, Политика 4 355
Названы темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана 7 января 21:59, В мире 4 237
Помпео прокомментировал невыдачу визы США главе МИД Ирана 7 января 21:47, В мире 4 304
15 знаковых событий в сфере культуры в Азербайджане - ИТОГИ 2019 7 января 21:30, Культура 4 364
Президент Ильхам Алиев: Наши генерационные мощности постоянно должны находиться в таком состоянии, чтобы в Азербайджане никогда не было дефицита 7 января 21:19, Политика 4 285
В Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды для тушения пожаров 7 января 21:10, В мире 5 049
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из ведущих стран мира в сфере энергоснабжения 7 января 21:03, Политика 11 600
США и ЕС проведут консультации по ситуации вокруг Ирана 7 января 21:00, В мире 4 311
Владимир Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века 7 января 20:57, В мире 4 454
Эрдоган обсудил с Джонсоном напряженность между США и Ираном 7 января 20:51, В мире 4 408
Иран передумал выходить из "ядерного соглашения" 7 января 20:45, В мире 4 555
Завершена третья миссия: Cargo Dragon приводнился в Тихом океане 7 января 20:40, В мире 4 363
Помпео: США все еще надеются на денуклеаризацию, невзирая на нынешние заявления КНДР 7 января 20:32, В мире 4 567
Стали известны новые подробности скандального побега Карлоса Гона из Японии 7 января 20:25, В мире 4 514
ЕС призвал к строгому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию 7 января 20:17, В мире 4 497
DİN və Baş Prokurorluq qətlə yetirilən azyaşlı ilə bağlı ittihamlara münasibət bildirib 7 января 20:14, Azərbaycanca 4 617
Асад обсудил с Путиным планы ликвидации террористов в Идлибе 7 января 20:10, В мире 4 467
IKEA заплатит 46 миллионов долларов за смерть мальчика, придавленного комодом 7 января 20:03, В мире 4 655
Азербайджанский эколог предупредил об угрозе пожаров в Австралии для всей планеты 7 января 19:55, Общество 4 598
Али Ахмедов: Все 123 кандидата ПЕА прошли официальную регистрацию 7 января 19:49, Политика 4 551
Australian Open из-за пожаров может пройти на крытых кортах 7 января 19:42, Спорт 4 643
В праздничные дни "Азеригаз" оказал более 3 тыс. клиентских услуг 7 января 19:35, Общество 4 563
Германия решила вывести часть контингента из Ирака 7 января 19:32, В мире 4 580
Первая группа турецких военных прибыла в Триполи 7 января 19:25, В мире 4 775
Ливан не получал уведомлений по делу жены Гона 7 января 19:17, В мире 4 621
Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара 7 января 19:11, В мире 4 685
Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана 7 января 19:02, Общество 4 913
Очередная армянская провокация: погиб азербайджанский пограничник 7 января 18:53, Общество 5 059
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Бахадура Тагиева 7 января 18:43, Политика 14 248
Последний русский Робинзон из Азербайджана - Затерянный мир острова Кюр-Дили - ФОТО - ВИДЕО 7 января 18:39, Общество 5 744
МИД Азербайджана выразил соболезнования Австралии 7 января 18:30, Политика 4 828
Путин провел встречу с Асадом в Дамаске 7 января 18:10, В мире 4 946
Задержан один из наиболее разыскиваемых террористов Саудовской Аравии 7 января 18:02, В мире 4 985
Парламент Испании одобрил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера 7 января 17:56, В мире 4 936
Словакия отозвала военнослужащих из Ирака 7 января 17:50, В мире 5 019
Ещё новости