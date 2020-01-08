OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО

Компания OnePlus привезла на выставку CES 2020 Concept One - прототип смартфона с "невидимой" камерой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, смартфон выполнен в стиле McLaren - известного автопроизводителя, под брендом которого OnePlus создает премии версии своих флагманов. Задняя панель OnePlus Concept One отделана кожей, а сверху виден логотип гоночного бренда.

Ну, а теперь перейдет к той самой "невидимой" камере. Это основная камера с тремя модулями, расположенная под стеклом. А если точнее - под пятью ультратонкими слоями, средний из которых является важнейшим электрохромным материалом.

Такое покрытие затемняется при подаче направленного заряда тока. То есть когда камера выключена - стекло темное, и объективов за ним не видно, но как только приложение камеры активируется - покрытие становится прозрачным. Причем это занимает всего 0,7 секунды.

Такая же технология используется в самолетах и спортивных автомобилях McLaren.

Идея, конечно, интересная, но пока это всего лишь прототип. Появится ли такой смартфон в продаже и сколько будет стоить - пока неизвестно.