https://news.day.az/hitech/1192362.html Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox

Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox

Технологии, 9 января 2020 09:07 132

Совет директоров американской компании HP вновь отказал в слиянии корпорации Xerox. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания CNN, основываясь на письме за авторством генерального директора HP Энрике Лореса и председателя совета директоров компании Чипа Берга.

"Мы повторяем, что основное внимание совет директоров HP уделяет обеспечению устойчивой выгоды для акционеров компании в долгосрочной перспективе, - указывается в письме. - В вашем письме, датированном 6 января и посвященном финансированию, не затронут главный момент, который заключается в том, что предложение Xerox значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению". По информации CNN, 6 января руководство Xerox уведомило HP о том, что компания подтверждает наличие у нее $33 млрд, которые она готова выплатить в рамках слияния с HP. В этом письме содержалось повторное предложение о слиянии.

В ноябре 2019 года стало известно о том, что Xerox, производящая копировальные аппараты, выступила с предложением о приобретении корпорации HP, которая выпускает компьютеры и другую технику. Агентство Reuters отмечало, что Xerox готова выплатить HP около $33 млрд. Совет директоров HP в свою очередь отверг первоначальное предложение, объяснив это тем, что у руководства компании вызвал обеспокоенность высокий уровень задолженности Xerox, который не лучшим образом сказался бы на стоимости акций объединенной компании. Помимо этого, в письме члены совета директоров HP высказали настороженность по поводу снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении.

Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляет более $30 млрд, а Xerox - примерно $7,7 млрд.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
США заявили о готовности к переговорам с Ираном 09:22, В мире 14
Лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента 09:20, В мире 31
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в Китае 09:14, В мире 87
Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox 09:07, Технологии 130
В Бадамдаре сошел оползень 09:02, Общество 222
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке 09:00, В мире 175
Российские спецслужбы должны заняться армянской пропагандой АСАЛА - Евгений Михайлов специально для Day.Az 08:37, Политика 388
Азербайджанский мегапроект усилит конкуренцию на газовом рынке Европы - Заявление посла 08:33, Экономика 234
Третьей мировой не будет, у США и Ирана другие цели - Олег Кузнецов специально для Day.Az 08:32, Политика 458
Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка 08:07, В мире 487
Дания выведет часть военных из Ирака - заявление премьера 07:58, В мире 494
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 07:40, В мире 574
МИД Ирана ответил НАТО - жесткое заявление 07:22, В мире 814
Акции Boeing упали в цене - после авиакатастрофы в Иране 07:04, В мире 738
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 01:24, В мире 2 097
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 01:07, В мире 2 504
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь 01:03, В мире 2 272
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции 00:20, Политика 2 387
Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке 00:17, В мире 2 432
Нефть подевешела после заявления Трампа по Ирану 8 января 23:57, В мире 2 477
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января 22:51, В мире 2 708
История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из Физулинского филиала «Azərxalça» - ФОТО 8 января 22:48, Общество 2 687
Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном 8 января 22:14, В мире 2 963
5 мест, ради которых стоит приехать в Баку - российское издание в восторге от Азербайджана 8 января 22:04, Туризм 3 972
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства 8 января 21:06, Политика 3 177
Сильный пожар в Баку, сгорел жилой дом - ВИДЕО 8 января 20:59, Общество 8 365
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга 8 января 20:56, Политика 15 867
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак 8 января 20:51, В мире 3 131
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам 8 января 20:37, В мире 3 577
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном 8 января 20:23, В мире 3 232
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана 8 января 20:14, Политика 3 230
В Тегеран вылетит украинский борт с экспертами и спасателями 8 января 20:11, В мире 3 220
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США 8 января 20:06, В мире 3 271
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции - ФОТО 8 января 20:01, Политика 3 265
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ 8 января 19:55, В мире 3 277
В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе 8 января 19:43, Общество 3 653
Япония временно закрыла посольство в Ираке 8 января 19:30, В мире 3 320
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе 8 января 19:19, В мире 3 355
Карлос Гон назвал причину своего ареста 8 января 19:05, В мире 3 465
Новшество для азербайджанских фермеров 8 января 18:51, Экономика 3 605
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие 8 января 18:38, В мире 3 648
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН 8 января 18:25, В мире 3 680
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 8 января 18:13, В мире 3 788
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 8 января 18:01, Политика 3 582
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 8 января 17:54, Общество 3 649
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 8 января 17:48, Политика 3 647
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 8 января 17:46, Политика 3 964
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 8 января 17:43, В мире 3 713
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 8 января 17:37, В мире 3 775
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 8 января 17:33, Политика 4 202
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 8 января 17:29, Политика 3 695
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 8 января 17:25, В мире 3 829
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 8 января 17:20, В мире 3 943
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 8 января 17:17, В мире 3 796
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 8 января 17:11, Экономика 3 842
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 8 января 17:09, Политика 3 840
Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку" 8 января 17:05, В мире 3 805
Хикмет Гаджиев провел переговоры в Париже - ФОТО 8 января 16:57, Политика 4 032
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана 8 января 16:51, В мире 4 028
Посол Польши эвакуирована из Ирака 8 января 16:47, В мире 3 904
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения - ВИДЕО 8 января 16:41, В мире 5 409
Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства - заявление Кабмина 8 января 16:39, Экономика 3 918
В 2019 году в Армении зарегистрирован демографический кризис 8 января 16:36, Политика 4 116
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением на должность главы Госкомитета градостроительства и архитектуры - ФОТО 8 января 16:32, Политика 14 373
Армянский солдат застрелился из пулемета 8 января 16:30, Политика 4 102
Реформы Президента Ильхама Алиева открывают новые возможности для бизнеса 8 января 16:26, Политика 14 175
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США 8 января 16:20, В мире 4 076
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 8 января 16:12, Экономика 4 016
В Азербайджане снижен возраст получающих пособие пенсионеров 8 января 16:07, Общество 5 078
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО 8 января 15:59, Общество 5 609
Назначен новый глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре - распоряжение Президента Ильхама Алиева 8 января 15:53, Политика 9 444
Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО 8 января 15:48, Культура 4 502
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре 8 января 15:46, Политика 4 453
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана 8 января 15:44, В мире 5 082
В Австралии убьют 10 тыс. верблюдов 8 января 15:40, В мире 4 315
Армения несет ответственность за убийство азербайджанского пограничника - обращение МИД 8 января 15:33, Политика 4 518
Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США 8 января 15:27, В мире 4 200
США выведут войска с базы "Арифджан" 8 января 15:21, В мире 4 367
Нетаньяху пообещал сокрушительный удар "любому, кто атакует Израиль" 8 января 15:14, В мире 4 373
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле 8 января 15:08, В мире 4 284
Finnair временно приостановила полеты над Ираном и Ираком 8 января 15:03, В мире 4 234
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 8 января 14:59, Общество 4 284
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 8 января 14:55, Политика 4 333
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 8 января 14:49, Политика 9 575
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 8 января 14:48, Туризм 4 895
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 8 января 14:47, Политика 9 498
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 8 января 14:46, В мире 4 701
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 8 января 14:42, Экономика 4 437
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 8 января 14:37, В мире 4 403
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 8 января 14:35, Экономика 4 410
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 8 января 14:32, Технологии 4 447
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 8 января 14:28, Общество 4 379
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 8 января 14:25, Общество 4 448
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 8 января 14:22, Туризм 4 618
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 8 января 14:19, Технологии 4 633
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 8 января 14:15, В мире 4 498
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 8 января 14:11, В мире 4 449
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 8 января 14:07, В мире 4 516
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 8 января 14:03, В мире 4 514
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 8 января 14:00, Экономика 5 370
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 8 января 13:57, В мире 4 546
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 8 января 13:52, В мире 4 723
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 8 января 13:48, Политика 6 955
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 8 января 13:48, В мире 4 528
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 8 января 13:44, Культура 4 717
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 8 января 13:40, В мире 4 662
В Баку ожидаются дожди 8 января 13:36, Общество 6
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 8 января 13:27, В мире 4 617
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 8 января 13:23, Экономика 4 648
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 8 января 13:19, В мире 4 725
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 8 января 13:12, В мире 4 696
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 8 января 13:09, В мире 4 742
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 8 января 12:58, В мире 4 746
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 8 января 12:54, Общество 4 764
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 8 января 12:50, Azərbaycanca 7 769
Чавушоглу совершит визит в Ирак 8 января 12:46, В мире 4 837
Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО 8 января 12:42, Общество 5 065
Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной" 8 января 12:31, В мире 4 925
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании 8 января 12:27, В мире 5 096
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе 8 января 12:23, В мире 4 922
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок 8 января 12:09, В мире 4 990
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы 8 января 12:05, В мире 4 992
Казахстанцам порекомендовали не покупать билеты компании Bek Air 8 января 12:01, В мире 4 998
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Иране самолета - СМИ 8 января 11:56, В мире 5 481
Азербайджан выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета в Иране 8 января 11:53, Политика 5 076
АФФА учредила важную должность 8 января 11:50, Спорт 5 127
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана 8 января 11:46, В мире 5 518
Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана 8 января 11:43, В мире 5 024
Инновационная услуга “Мобильная оплата” уже в Азербайджане! (R) 8 января 11:39, Экономика 5 169
На Абшероне возникли перебои в подаче газа 8 января 11:36, Общество 5 187
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 8 января 11:33, В мире 5 170
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете 8 января 11:30, В мире 5 155
Азербайджан как главный дипломатический хаб региона - внешнеполитические итоги 2019 8 января 11:26, Политика 5 201
Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы 8 января 11:23, Общество 5 193
Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО 8 января 11:20, В мире 5 914
В авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа 8 января 11:17, В мире 5 167
Иранские военные самолеты подняты в воздух 8 января 11:03, В мире 5 749
Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет - СМИ 8 января 10:44, В мире 5 488
Азербайджан примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока" 8 января 10:40, Экономика 5 494
Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев 8 января 10:37, В мире 5 467
В США пройдет марш "Нет войне с Ираном" 8 января 10:34, В мире 5 390
Кадры первых минут после крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 8 января 10:31, В мире 6 616
В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер» 8 января 10:28, В мире 6 076
В Сети появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 8 января 10:25, В мире 7 220
Признавшийся в растрате республиканец ушел из конгресса США 8 января 10:22, В мире 5 332
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера 8 января 10:19, В мире 6 281
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране 8 января 10:17, В мире 5 362
В украинский самолет случайно попала иранская ракета - СМИ 8 января 10:14, В мире 11 605
Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО 8 января 10:12, В мире 5 624
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке 8 января 10:10, В мире 5 991
Ещё новости