Panasonic представила VR-очки в стиле стимпанк

Компания Panasonic представила очки виртуальной реальности с уникальным дизайном, непохожим на модели Oculus и HTC. Новинка оформлена в ретрофутуристическом стиле стимпанка, который совмещает эстетику технологий с элементами моды XIX века. Первым её показали посетителям выставки Consumer Electronics Show (CES) 2020, которая на этой неделе проходит в Лас-Вегасе.

В отличие от современных VR-гарнитур, напоминающих горнолыжную маску, разработка Panasonic скорее похожа на очки-авиаторы. В качестве экранов выступают панели micro OLED высочайшего разрешения, которые японцы спроектировали вместе с Kopin. Помимо этого, VR-очки Panasonic - первые на рынке, поддерживающие технологию HDR. Также компания задействовала оптику своего подразделения Lumix, занимающегося производством камер, и некоторые технологии в области обработки сигналов, применяющиеся в телевизорах и плеерах Blu-ray.

Однако рабочий прототип, с которым компания дала ознакомиться журналистам The Verge, оказался не очень практичным. Экраны micro OLED получились очень маленькими: в результате изображение вышло квадратным, а углы обзора - меньше, чем у обычных VR-гарнитур. "Также очки были немного тяжелыми и скользили по носу всякий раз, когда я наклонялся вперед", - поделился опытом редактор Сэм Бифорд.

Впрочем, Panasonic вряд ли когда-нибудь выпустит подобный продукт. Эти VR-очки - скорее демонстрация технологий, которые компания будет готова реализовать в других устройствах по мере более широкого развертывания 5G-сетей.