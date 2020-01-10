Samsung раскрыла характеристики Galaxy Tab S6 - первый 5G планшет - ФОТО

Первый в мире планшет с поддержкой сетей 5G уже в пути, и доставит его компания Samsung.

По словам Sammobile, корейская компания официально подтвердила выход Galaxy Tab S6 c поддержкой сетей 5G. На прилавках планшет появится уже в первом квартале 2020 года, но только в Южной Корее. О глобальной версии планшета компания пока не упоминала. Цену устройства также не раскрыли, но максимальную комплектацию с LTE отдают за $1 168. Возможно, версия с 5G обойдется дороже.

Что касается характеристик, то 5G-версия не будет сильно отличаться от модели с 4G. Планшет получит окрашенный в серый цвет корпус размером 244,5×159,5×5,7 мм и 10.5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением WQXGA. "Мозгом" устройства станет Snapdragon 855, который будет работать в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Аккумулятор установили на 7040 мАч, и Samsung обещает до 15 часов проигрывания видео.

Камеры будет всего три. На передней панели уместили объектив на 8 МП, а в качестве основного модуля послужит широкий и ультраширокий сенсоры на 13 и 5 МП.