Samsung показала инновационные смартфоны на секретной встрече - ФОТО

На выставке CES 2020, проходящей в Лас-Вегасе, компания Samsung провела закрытую презентацию для партнеров и сотовых операторов, показав несколько будущих новинок. Одной из них стал смартфон, у которого вторая часть экрана выдвигается прямо из корпуса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Про новую модель известно только то, что её внутренняя панель покрыта пластиком - как у Galaxy Fold. Рендеры предполагаемого устройства, у которого дисплей вырастает с 6 до 8 дюймов, создали дизайнеры LetsGoDigital.

Также на секретной встрече руководитель мобильного подразделения Samsung Ди Джей Ко раскрыл название 2-го поколения Fold - оно будет называться Galaxy Bloom, ориентировано на женскую аудторию и исполнено в форм-факторе "пудреницы". "Шпионский" снимок похожего устройства с дисплеем, складывающимся пополам по горизонтальной оси, ранее циркулировал в китайских соцетях.

По слухам, в Galaxy Bloom экран вместо пластиковой пленки будет покрыт ультратонким, но при этом эластичным и высокопрочным стеклом Ultra Thin Glass (UTG). Его Samsung будет эксклюзивно поставлять Dowoo Insis. UTG-стекло крепче и более устойчива к царапинам, чем полиамидный пластиковый слой, защищающий дисплей Galaxy Fold. Также Galaxy Bloom может стать первым смартфоном с функцией съемки 8K-видео. Ожидаются две модели: с поддержкой 4G- и 5G-сетей.

Помимо этого, Ко якобы подтвердил, что следующая за Galaxy S10 модель будет именоваться не Galaxy S11, а Galaxy S20. Новая флагманская линейка, включающая Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, может быть представлена 11 февраля.