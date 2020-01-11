https://news.day.az/hitech/1193039.html 16 лучших продуктов выставки CES 2020

16 лучших продуктов выставки CES 2020

Технологии, 11 января 2020 11:28 154

Выставка потребительской электроники CES проходит в самом начале января и традиционно открывает серию компьютерных шоу, проходящих по всему миру.

Неудивительно, что именно на этой выставке, изначально ориентированной только на североамериканский рынок, глобальные международные корпорации спешат заявить о своих планах на предстоящий год и нередко именно ее выбирают для своих ключевых анонсов.

Эксперты BusinessInsider назвали лучшие продукты CES 2020.

Лучший телевизор: Samsung Q950TS 8K QLED TV

На выставке CES 2020 Samsung представила новое поколение 8К-телевизоров, экран которых практически полностью лишен привычных рамок. По заявлению производителя, соотношение QLED-дисплея к площади фронтальной панели устройства составляет рекордные 99%.

Лучший ноутбук: Lenovo ThinkPad X1 Fold

ThinkPad X1 Fold получил 13,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2048 × 1536 пикселей и соотношением сторон 4:3. Устройство поступит в продажу в середине года за $2499 (примерно 154 тыс. руб.).

Лучший телефон: Samsung Galaxy Note 10 Lite и S10 Lite

Компания Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Новейшие устройства серий Galaxy S и Galaxy Note получили премиальные функции, в том числе передовые возможности камеры, фирменное электронное перо S Pen, иммерсивный дисплей и емкий аккумулятор, по доступной цене.

Лучшее носимое устройство: умные часы Suunto 7

В рамках выставки CES 2020 финская компания Suunto представила свои первые смарт-часы на базе Wear OS от Google. Модель получила название Suunto 7. В первую очередь она ориентирована на спортсменов, которые следят за своей активностью в режиме 24/7. Suunto. Часы получили стальной корпус и AMOLED-дисплей с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселя.

Лучшее игровое устройство: игровая консоль Alienware Concept UFO

Компания Alienware показала посетителям мероприятия CES 2020 необычное устройство, которое наверняка придется по душе всем фанатам Nintendo Switch. Она представила портативный ПК под названием Concept UFO, работающий на процессоре десятого поколения Intel и использующий оперативную систему Windows 10.

Лучшее "умное" устройство для дома: "умный" замок August Wi-Fi Smart Lock

Новые "умные" замки от компании August Home - это улучшенная система управления входной дверью через специальное приложение. Такие устройства могут работать с Apple HomeKit и помощником Siri, а также используют протокол связи Z-Wave, расширяющий возможности интеграции с другими системами безопасности и платформами домашней автоматизации.

Лучшее устройство для кухни: охладитель напитков Juno Chiller

Американский стартап Matrix Industries представил оригинальный прибор для быстрого понижения температуры жидкостей без использования фреона, тепловых трубок и других массивных конструкций.

Лучшее устройство для личной гигиены: зубная щетка Colgate Plaqless Pro

Colgate Plaqless Pro станет первой электрической зубной щеткой, которая отслеживает накопление налета и контролирует его очистку в режиме реального времени. На выставке потребительской электроники CES этот гаджет был отмечен наградой за лучшие инновации для поддержания здоровья и красоты.

Лучшее компактное бытовое устройство: холодильник Samsung Cube Refrigerator

Новая серия холодильников Samsung Cube Refrigerator включает в себя три новых модели: Wine, Beer и Beauty. Небольшие модульные холодильники представлены в нескольких цветах и легко впишутся в интерьер. Благодаря компактному дизайну их можно установить в любом помещении, в том числе даже в спальне: за счет специальной технологии охлаждения они отличаются низким уровнем шума.

Лучшее фитнес-устройство: "умные" стельки для бегунов NURVV Run

"Умные" стельки анализируют показания со стоп ног, получаемых с 32 датчиков. С помощью NURVV Run можно узнать длину шага, угол пронации (прогиба ноги), баланс стоп, частоту бега и вращения педалей. Все данные пересылаются в специальное приложение на смартфоне.

Лучшая звуковая панель: TCL Alto 9+

Alto 9 Plus станет флагманским саундбаром TCL и будет поставляться в комплекте с сабвуфером. Цены и сроки выхода модели на рынок пока неизвестны.

Лучшая колонка: Belkin Soundform Elite

Новинка, созданная Devialet в сотрудничестве с Belkin, по всей видимости, станет первой широко доступной "умной" колонкой среди моделей Devialet. Она также использует технологию SAM, нацеленную на уменьшение искажений - особенно на высокой громкости. Кроме того, в новинке применены технические решения Devialet, призванные подавлять низкочастотные вибрации корпуса.

Лучшие наушники: Technics EAH-AZ70W True Wireless

На выставке CES2020 компания Panasonic представила сразу несколько носимых звуковых продуктов. Одним из них стали первые в истории компании беспроводные Bluetooth наушники EAH-AZ70W, выпущенные под брендом Technics. Новинка позиционируется как максимально продвинутая в плане шумоподавления.

Лучший автомобиль: кроссовер Fisker Ocean SUV

Компания Fisker показала электрический внедорожник Ocean, который создан из переработанных материалов и оборудован солнечными панелями на крыше. Солнечная панель на крыше электрического внедорожника, по утверждению представителей компании, в течение года может генерировать энергию, которой хватит на дополнительные 1600 км запаса хода.

Лучшая камера: Insta360 One R

One R - одна из самых уникальных и амбициозных экшн-камер 2020 г. One R - это экшн-камера с отдельными блоками для аккумулятора, процессора и непосредственно самой камеры (оптического модуля). Они соединяются друг с другом всего за пару ловких движений.
 

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