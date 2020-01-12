Xiaomi представила механическую клавиатуру IQUNIX F96 за 130 долларов - ФОТО

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появилась новая модель механической клавиатуры IQUNIX F96. Компактная новинка изготовлена из алюминиевого сплава и оснащена RGB-светом с различными эффектами, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Чем примечательна

Учитывая специфичность платформы Youpin, немного непривычно видеть на ней обыкновенную механическую клавиатуру. Xiaomi IQUNIX F96 была представлена в двух вариантах: проводная за 130 долларов и модель с проводом и Bluetooth подключением за 172 доллара. Габариты обеих составляют 372 × 123,5 × 42 мм при весе 1060 г. Их корпус изготовлен из алюминиевого сплава в трёх расцветках: темно-синем, коралловом оранжевом и белом.

IQUNIX F96 использует переключатели Cherry MX, они обеспечивают приятный щелчок при каждом нажатии. Им так же можно выбрать цвет и подсветку, на выбор представлена красная, зеленая, коричневая и тёмно-красная версия.

Беспроводная модель использует Bluetooth 4.0, однако производитель оставил возможность подключить клавиатуру проводом через USB Type-C.

Пока что IQUNIX F96 представлена только на платформе Xiaomi Youpin.