WhatsApp уходит с одной из платформ смартфонов - Названа дата

Поддержка операционной системы Windows 10 Mobile прекратится через несколько дней - 14 января 2020 года. Команда популярного мессенджера WhatsApp решила, что сейчас уже самое время, чтобы готовиться к этому событию более активно, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В прошлом году разработчики сообщили, что поддержка WhatsApp на Windows Phone и Windows Mobile прекратится после 31 декабря 2019 года. Сейчас же приложение WhatsApp было удалено из официального магазина Microsoft Store, а значит установить его на смартфоны с Windows Mobile станет сложно.

У пользователей же смартфонов с мобильным Windows и уже установленным WhatsApp есть ещё несколько дней дней, чтобы насладиться их совместной работой. С 14 января приложение прекратит работу.

Отметим, что меньше чем через месяц прекратится поддержка WhatsApp на "устаревших" версиях Android и iOS. С первого февраля 2020 года перестанут поддерживаться версии Android 2.3.7 и старше, а также iOS 8 и старше.