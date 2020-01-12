Facebook тестирует новый дизайн - ФОТО
В мае прошлого года компания Facebook анонсировала крупнейший редизайн соцсети. Теперь обновленный интерфейс тестируют в веб-версии Facebook.
Теперь веб-версия похожа на мобильную. В первую очередь, нет привычной синей панели сверху страницы. Теперь синий цвет останется только в логотипе и акцентах, а вся другая палитра станет белой. Сам логотип не квадратной, а круглой формы, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Также доступна темная тема соцсети.
В целом, новый дизайн более простой и лаконичный. Поэтому разработчики называют его просто - The New Facebook.
Новый интерфейс пока доступен лишь ограниченному числу пользователей. Это случайные люди, которые при авторизации увидят уведомление с предложением протестировать новый дизайн.
Дав свое согласие, пользователи смогут отправлять свои отзывы, замечания и комментарии, а также в любой момент вернуться к старой версии Facebook.
Новый дизайн станет доступен всем пользователям к весне этого года.
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