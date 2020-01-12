Facebook тестирует новый дизайн - ФОТО

В мае прошлого года компания Facebook анонсировала крупнейший редизайн соцсети. Теперь обновленный интерфейс тестируют в веб-версии Facebook.

Теперь веб-версия похожа на мобильную. В первую очередь, нет привычной синей панели сверху страницы. Теперь синий цвет останется только в логотипе и акцентах, а вся другая палитра станет белой. Сам логотип не квадратной, а круглой формы, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Также доступна темная тема соцсети.

В целом, новый дизайн более простой и лаконичный. Поэтому разработчики называют его просто - The New Facebook.

Новый интерфейс пока доступен лишь ограниченному числу пользователей. Это случайные люди, которые при авторизации увидят уведомление с предложением протестировать новый дизайн.

Дав свое согласие, пользователи смогут отправлять свои отзывы, замечания и комментарии, а также в любой момент вернуться к старой версии Facebook.

Новый дизайн станет доступен всем пользователям к весне этого года.