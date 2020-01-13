В Швейцарии создали легкое золото со свойствами пластмассы

Специалисты Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) создали напоминающее пластмассу 18-каратное золото, плотность которого почти в 10 раз меньше, чем у обычного золота. Это изобретение открывает новые возможности для часовой индустрии, позволяя существенно снизить вес корпуса хронометров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отметила ETH Zurich на своем сайте, "никто не хочет носить на запястье тяжелые часы, ведь со временем это начинает раздражать". Обычное 18-каратное золото, состоящее на три четверти из золота и на четверть из меди, имеет плотность 15 гр на кубический сантиметр, а у металла, который создали цюрихские ученые, плотность составляет 1,7 гр на кубический сантиметр, при этом он остается 18-каратным золотом. Чтобы достичь такого результата, ученые "использовали протеиновые волокна и полимерный латекс для формирования матрицы, в которую они встроили диски золотых нанокристаллов". Кроме того, легкое золото "содержит бесчисленное количество не видимых глазу мельчайших воздушных карманов", указывает цюрихский исследовательский и учебный центр. Итогами своих изысканий специалисты поделились в статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials.

"Это золото как материал имеет свойства пластмассы", - заявил журналистам профессор ETH Zurich Рафаэле Мацценга. Если слиток такого металла упадет на твердую поверхность, то звук будет как при падении пластмассы, но сверкает оно как обычное золоток, отметил профессор.

Использование полипропилена вместо латекса при производстве "пластмассового золота" ведет к существенному снижению температуры его плавления, а изменяя форму золотых наночастиц, можно придать ему различные оттенки. По мнению Мацценги, оно может найти применение как в часовой индустрии и в производстве украшений, так и в электронике, атомной и химической промышленности. Отправлены заявки на патенты как на процесс его изготовления, так и на сам материал.