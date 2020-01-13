Названы смартфоны с самыми плавными интерфейсами

Разработчики тестовой платформы MasterLu выпустили рейтинг самых плавных пользовательских интерфейсов для Android и самых плавно работающих смартфонов за 2019-й год, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Топ смартфонов, лучше всего реагирующих на взаимодействие с ними пользователя, возглавил выпущенный Huawei осенью флагманский аппарат Mate 30 Pro 5G. Его результат в тестировании - 174,84 балла. За ним следует Nubia Red Magic 3S, а третья строчка досталась OnePlus 7T Pro.

В первую десятку также вошли Honor V30, Oppo Reno Ace, Realme X2 Pro, Meizu 16s Pro, Vivo NEX 3 5G, Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Что касается рейтинга интерфейсных надстроек, лучшей была признана HydrogenOS - китайский вариант OxygenOS, применяемой смартфонами бренда OnePlus. Отмечается, что принципы устройства этого интерфейса не менялись уже несколько лет, что удобно пользователям. Кроме того, он признан наиболее стабильным.

Вторую строчку заняла оболочка JOY UI (устанавливается на смартфоны Xiaomi Black Shark), третью - Nubia UI от ZTE, а EMUI от Huawei - только четвёртую.