Microsoft поставила в браузер Edge "движок" от Chrome

Сегодня компания Microsoft приступила к рассылке пользователям Windows 10 новой версии браузера Edge, основанного на технологиях Google. Обновленный просмотрщик быстрее загружает сайты, поддерживает многопользовательский режим и позволяет подключать расширения, созданные для Chrome, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В конце 2018 года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium (помимо Chrome, лежит под "капотом" Opera, Vivaldi, "Яндекс.Браузера" и ряда других проектов), которую та безуспешно пыталась вытеснить. Как итог, было решено, что Edge возьмет у проекта Google алгоритм отрисовки веб-страниц Blink и движок JavaScript V8.

Начиная с сегодняшнего дня, новая версия Edge "с Chrome внутри" рассылается на все устройства с Windows 10 версии 1803 (April 2018 Update) и выше. Апдейт устанавливается автоматически через Windows Update ("Центр обновления Windows") в фоновом режиме. При этом отказаться от него нельзя, то есть пользователей фактически заставляют перейти на новую программу.

Исключение - бизнес-пользователи. В компаниях системные администраторы имеют возможность заблокировать принудительную замену браузера, загрузив инструмент Blocker Toolkit.

Важная особенность нового Edge - подключение сторонних расширений, созданных для браузера Google. Дополнения можно скачивать как из магазина Microsoft Store, так и Chrome Web Store. В старом Edge эта возможность ограничена из-за строгой политики Microsoft по вопросам безопасности.

По статистике StatCounter на декабрь 2019-го, Google Chrome - единоличный лидер рынка браузеров, занимающий 63,22%. Второе место у Apple Safari (15,76%), третье - у Mozilla Firefox (4,6%). Edge идет на 8-м месте (2,13%), уступая даже устаревшему Internet Explorer (2,27%).