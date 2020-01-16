На Android-смартфоны вернут функцию записи звонков

В фирменную "звонилку" Google Phone будет возвращена возможность записи телефонных разговоров. Такую возможность обнаружили авторы сайта XDA Developers, изучив код последней версии приложения для смартфона Pixel 4.

Чтобы сохранить аудиозапись, пользователи должны будут нажать на новую иконку во время вызова. Когда добавят эту функцию, не уточняется, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В стоковом номеронабирателе Google Phone функция записи разговоров была доступна с самого начала, пока её возможности не были ограничены с выходом Android 6 (Marshmallow) в 2015 году. С релизом Android 9 (Pie) в 2018-м, не объясняя причин, компания вовсе запретила записывать вызовы. При этом владельцы Pixel и моделей с "чистым" Android не могли установить стороннее приложение с аналогичными функциями без получения прав суперпользователя (root-доступа), чем подвергали себя риску взлома.

Некоторые производители, включая Xiaomi, предусматривают сохранение записей разговоров на своих устройствах. Однако недавно Xiaomi объявила, что для пользователей в Европе её фирменная "звонилка" MIUI Dialer будет заменена на Google Phone. Это может говорить о том, что первой функция записи звонков появится на смартфонах Xiaomi.