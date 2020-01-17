В США изобрели необычное офисное кресло - ВИДЕО

В Сан-Франциско создали офисные кресла для работы лёжа, пишет Daily Mail. На самом деле конструкция представляет собой полноценное рабочее место. Сообщается, что она позволяет принять почти горизонтальное положение и создать максимально комфортные условия. Инженеры подчеркнули, что это улучшает кровообращение, уменьшает физическую нагрузку и при этом помогает повысить производительность сотрудника, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Освободившись от отвлекающего дискомфорта, вызванного бесконечным сидением или стоянием, беспокойными движениями ног, никогда недостаточно прямого позвоночника - ваш мозг внезапно обнаруживает, что он способен лучше выполнять задачи.

По мнению инженера, человек оценит преимущества новинки, как только преодолеет панический страх, что монитор компьютера может рухнуть ему на голову. Он заверил, что вся необходимая техника надёжно закреплена: дисплей удерживается специальным пружинным корпусом, а клавиатура и мышь не съезжают вниз благодаря магнитам, установленным с обратной стороны стола.

Рабочее место протестировали добровольцы: им дали решить 32 анаграммы, лёжа в новых креслах. Напомним, анаграмма - это хаотичный набор букв, из которых нужно составить слово. Другие волонтёры взялись выполнить задание в стандартном положении, то есть сидя. Выяснилось, что в горизонтальной позиции люди справились на 20 процентов быстрее.

Создатели кресла добавили, что оно будет особенно полезно тем, у кого проблемы с позвоночником и другие физические недуги. Они напомнили, что последствия сидячей работы для организма широко известны.

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