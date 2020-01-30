Пользователи Instagram сообщили о сбоях работы социальной сети в рядах стран.

Об этом сообщает сервис Downdetector.

Отмечается, что проблемы начались около 22.33 баку. При этом 55% пользователей испытывают проблемы с загрузкой, 32% не удается войти в соцсеть, у 12% не работает веб-сайт.

Наибольшее количество сбоев наблюдается в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Барселоне, Милане, Варшаве, Белграде, Гааге, Касселе, Москве и Буэнос-Айресе.