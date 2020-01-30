https://news.day.az/hitech/1198295.html В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи Instagram сообщили о сбоях работы социальной сети в рядах стран.
Об этом сообщает сервис Downdetector.
Отмечается, что проблемы начались около 22.33 баку. При этом 55% пользователей испытывают проблемы с загрузкой, 32% не удается войти в соцсеть, у 12% не работает веб-сайт.
Наибольшее количество сбоев наблюдается в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Барселоне, Милане, Варшаве, Белграде, Гааге, Касселе, Москве и Буэнос-Айресе.
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