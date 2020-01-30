https://news.day.az/hitech/1198300.html В Facebook появится новая важная функция
В Facebook появится новая важная функция
В социальной сети Facebook появится новый инструмент, который позволит пользователям отвязать от профиля личные данные. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на podrobnosti.ua.
Этот инструмент поможет вам скрыть свои данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль в Facebook используется для авторизации. Но, как оказалось, ваша информация не сможет полностью удалиться, поскольку она останется на серверах Facebook.
Соцсеть сможет использовать эту информацию для персонализации рекламы.
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