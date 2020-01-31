Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте справочника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Длина устройства под названием Prothesis составляет 5,1 м, его ширина - 5,5 м. Конструкция весит чуть больше 1,5 тонн. Для ее производства были использованы хромированные стальные трубы, которые также применяются в аэрокосмической промышленности.

На создание экзоскелета у изобретателя ушло около 13 лет, из которых почти год заняла его сборка. "Процесс постройки был очень интенсивным. Мы смонтировали машину меньше, чем за год. И вот уже три года тестируем ее", - отметил Типпет.

Механизм управляется человеком и приводится в движение двумя электродвигателями, работающими на изготовленном на заказ литий-ионном аккумуляторе повышенной мощности. Дистанционное управление скелетом не предусмотрено. Размеры аппарата позволяют ему беспрепятственно передвигаться по бездорожью и перемещать грузы весом до 5 тонн.

Типпет называет свое изобретение лишь первым прототипом и собирается создать более легкую и маневренную версию меньшего размера.

Книга рекордов Гиннесса - выходящий ежегодно с 1955 года справочник, содержащий информацию о достижениях - зачастую самых экзотических, а также об уникальных природных явлениях.