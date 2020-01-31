Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что телефон самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса взломали с помощью вредоносного файла, отправленного через WhatsApp.
Он отметил, что пользователи при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются. Также Дуров заявил, что источником угрозы для сохранения тайны переписки могут быть бэкдоры - намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в безопасности. По его словам, на подобные ухищрения разработчики могут идти под давлением правоохранительных органов. Он заявил, что их часто маскируют под неожиданно обнаруженные угрозы, и напомнил, что за минувший год в WhatsApp было найдено 12 таких сбоев.
Помимо этого, Дуров посоветовал не доверять приложениям со скрытым исходным кодом, как в WhatsApp.
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