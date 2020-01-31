Компания Facebook заявила, что будет бороться с распространением ложной информации относительно нового коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ также призвала все страны бороться со слухами и недостоверной информацией вокруг возбудителя опасной болезни.

"Мы начнем удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям, которые в них поверят", - говорится в заявлении компании, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.