https://news.day.az/hitech/1198761.html Илон Маск записал и опубликовал в интернете электронный трек
Илон Маск записал и опубликовал в интернете электронный трек
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее на онлайн-платформе SoundCloud, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я написал слова и исполнил вокальную партию!!" - написал бизнесмен в своем Twitter-аккаунте. Ранее он выложил там же фотографию из студии звукозаписи и сообщил, что "только что записал песню".
Трек под названием Don't Doubt ur Vibe сделан в жанре электронной танцевальной музыки (Electronic Dance Music, EDM). На фоне этого Маск также изменил свой ник в Twitter на "E "D" M".
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