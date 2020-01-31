Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter. Компании не исполнили в срок требования закона "О персональных данных", который предписывает хранить персональные данные россиян на серверах в России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter, - сказано на сайте ведомства. - Представитель компании Facebook на подписание Протокола не явился. В соответствии с законодательством копия Протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней".

В суд оба протокола направят в течение трех рабочих дней, добавили в Роскомнадзоре. За нарушение части 8 статьи 13.11. КоАП американским соцсетям грозит штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей.

В декабре 2018 года Роскомнадзор уже требовал от Facebook и Twitter перенести данные российских пользователей на серверы внутри страны. Компании этого не сделали, и в январе 2019-го против них также завели административные дела. В результате обе были оштрафованы на 3 тысячи рублей - символическую сумму для лидеров IT-рынка.