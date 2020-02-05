Twitter будет маркировать фейковые фотографии и видеозаписи. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили разработчики, появится специальный индикатор, который будет помечать медиаматериалы как фейковые и сопровождать пояснением о том, что они подвергались существенным изменениям.

Для этого соцсеть будет учитывать:

-Существенные изменения структуры, времени, последовательности и состава контента после редактирования.

-Добавление аудио- и видеоинформации. В частности, наложенные кадры, звук или измененные субтитры.

-Смоделированные или сфабрикованные файлы с изображением реального человека.

"Мы знаем, что некоторые твиты содержат измененные фото или видео, которые могут причинить людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и даст людям объяснение относительно этого твита", - говорится в сообщении компании.