Китайская компания Geely Auto выделила 370 миллионов юаней (более трех миллиардов рублей) на борьбу с эпидемией коронавируса. Эти средства пойдут на разработку особых автомобилей с комплексной антивирусной защитой, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

Речь идет не о специализированной медицинской технике, а о гражданской модели. Такой автомобиль получит системы, которые изолируют вредные вещества в салоне, а также быстро и эффективно очистят воздух, которым дышат водитель и пассажиры.

Для этого научно-исследовательские и дизайнерские центры Geely по всему миру объединят усилия для разработки и испытаний новых экологически устойчивых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами. Впоследствии они будут применяться в системах кондиционирования воздуха и на поверхностях, к которым водитель и пассажир часто прикасаются - в их числе, например, руль, кнопки, сенсорный дисплей и рычаг коробки передач.

Ранее Geely уже направила 200 миллионов юаней на борьбу с коронавирусом. Эти деньги, в том числе, будут потрачены на закупку медикаментов для жителей Китая. Кроме того, китайская марка запустила бесплатное такси в городе Ухань, который стал центром распространения эпидемии.

Что же касается автомобилей с "антивирусными" решениями, то в этой области также работает Jaguar Land Rover. Весной прошлого года сообщалось, что британский автопроизводитель может внедрить в свои машины системы дезинфекции с технологией ультрафиолетового излучения (UV-C). Это позволило бы бороться с распространением гриппа и простуды.