Компания Google призналась в утечке данных пользователей сервиса Takeouts. Об этом сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Takeouts используется для того, чтобы пользователи могли объединить свои данные - фото, видео и другие файлы - из остальных сервисов Google.

В сообщении компания признала, что в период с 21 по 25 ноября 2019 года из-за неназванной ошибки часть видео из архивов Google Photos перенеслась в другие профили. Таким образом тысячи пользователей могли увидеть в своих лентах чужие видео.

Несмотря на то, что инцидент произошел в прошлом году, компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас. По подсчетам Google, от утечки пострадали меньше процента всей аудитории ресурса - около ста тысяч человек.

Компания уверяет, что сбой не повлиял на конфиденциальность данных, хранящихся в других сервисах.