Компания Apple выпустила бета-версию инструментария для разработчиков Xcode (11.4) с возможностью "универсальных покупок". Эта функция предусматривает единоразовый платеж, после которого купленная в Mac App Store программа автоматически становится доступной на iOS-устройствах - и наоборот, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Приложениям присваивается одинаковый идентификатор, что позволяет приобретать их в одном пакете - сразу для iOS, macOS, iPadOS, tvOS и watchOS. Тем не менее, за разработчиками останется право продавать отдельные версии своих приложений для разных платформ.

"Универсальные покупки" дадут разработчикам больший стимул к созданию проектов с технологией Catalyst. Этот инструмент позволяет перенести iOS-версию приложения на "мак", не переписывая код с нуля, причем с учетом возможностей macOS и особенностей управления мышкой и клавиатурой.

Catalyst появился в macOS 10.15 Catalina (вышла в октябре 2019-го), но был встречен без энтузиазма. Пользователи жаловались, что им по-прежнему приходится дважды платить за одну программу, а разработчики были недовольны излишней сложностью портирования приложений.