Правительство Канады приняло решение подать в суд на американскую компанию Facebook в связи с расследованием о предполагаемом несанкционированном доступе британской аналитической компании Cambridge Analytica к личным данным канадских пользователей этой соцсети.

Об этом говорится в заявлении канцелярии федерального комиссара по защите личной информации Дэниеля Террьена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Федеральный комиссар по защите личной информации Канады подал в Федеральный суд [Канады] уведомление о том, что Facebook нарушила федеральный закон о неприкосновенности личной жизни частного сектора Канады, - отмечается в документе. - Это уведомление означает начало разбирательства в Федеральном суде".

Сообщается, что такое решение было принято после проведения соответствующего расследования, в ходе которого выяснилось, что у Facebook есть "серьезные недостатки в вопросах обеспечения конфиденциальности в социальных сетях". В суде федеральный комиссар, в частности, намерен потребовать от американской компании предоставления данных о технических изменениях, которые позволят обеспечить безопасность личных данных канадских пользователей, а также наложения на Facebook запрета на сбор персональных данных, если это противоречит соответствующему канадскому закону.

Впервые о возможном судебном разбирательстве Террьен заявил в апреле 2019 года. Тогда он сообщил, что американская компания не может предоставить достаточную защиту для персональной информации пользователей.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения 87 млн человек, в том числе более 600 тыс. канадцев, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в социальной сети будут бережнее обращаться с персональной информацией.