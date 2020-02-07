компания Huawei по-тихому представила в Таиланде новый смартфон - Huawei Y7p. Инсайдеры говорят, что на некоторые рынки он попадет с другим названием - Huawei P40 Lite или Huawei P40 Lite E. Поэтому, возможно, перед нами первый представитель флагманского семейства P40, старшие модели которого представят в конце марта.

Несмотря на возможное отношение к флагманскому семейству, характеристики у Huawei Y7p вообще не флагманские. Смартфон получил 6,39-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением HD+ (720×1560 пикселей), который занимает чуть больше 90% площади лицевой панели, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Для 8-мегапиксельной камеры предусмотрен круглый вырез в экране. Сканер отпечатков пальцев расположился сзади.

Основная камера здесь тройная: 48-мегапиксельный главный датчик (f/1.8) + 8 Мп широкоугольный объектив (f/2.4) + 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2.4).

Внутри установлен процессор Kirin 710F в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Объем хранилища можно увеличить с помощью карты памяти до 512 ГБ. Аккумулятор довольно емкий - 4000 мАч с обычным зарядным устройством мощностью 10 Вт.

Также "в комплекте" Bluetooth 5.0, microUSB, аудиоразъем 3,5 мм и операционная система Android 9 Pie из коробки с фирменной оболочкой EMUI 9.1.

На выбор есть расцветки Aurora Blue и Midnight Black. К сожалению, сколько стоит Huawei Y7p и когда он поступит в продажу - пока неизвестно.