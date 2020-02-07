После анонса Poco X2 не все фанаты бренда оценили новинку. Да, у смартфона хорошие характеристики, но они не топовые, как были в оригинальной модели. Производитель понимает это и уже готовит настоящего преемника Poco F1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, об этом рассказал индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore). Точную дату анонса Poco F2 он не раскрыл, но сказал, что новинка дебютирует приблизительно в апреле этого года.

Характеристик смартфона пока нет, но можно предположить, что он будет работать на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

Напомним, чип построен по 7-нанометровому техпроцессу и имеет 8 ядер. Четыре производительных Cortex-A77, которые работают на максимальной частоте 2.4-2.84 ГГц и четыре энергоэффективных с частотой 1.8 ГГц. SoC также поставляется с графическим ускорителем Adreno 650.