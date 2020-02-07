Похоже, презентацию Galaxy Unpacked ждут не только поклонники Samsung, но и представители Google.

В официальном Twitter-аккаунте Android говорится, что представители Google тоже примут участие в мероприятии Samsung, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

"Что-то захватывающее уже не за горами. Увидимся на Unpacked", - говорится в сообщении.

Что это значит - авторы поста не уточнили. Но уже есть несколько предположений. Например, некоторые пользователи надеются на воскрешение Google Play Edition - флагманских устройств других производителей, которые использовали стандартный Android, а не пользовательский интерфейс производителя. По сути, сейчас это программа Android One, но для бюджетников.

Однако, вероятнее всего, Google и Android представят на Galaxy Unpacked оптимизированный интерфейс для устройств со складным экраном - таких как Galaxy Z Flip, который дебютирует в этот же день.

Напомним, презентация пройдет 11 февраля в Сан-Франциско. На ней должны представить флагманы семейства Galaxy S20, складной Galaxy Z Flip и наушники Galaxy Buds+.