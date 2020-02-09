Уже на следующей неделе компания Samsung официально представит свои новые флагманы Galaxy S20. Их изображения мы уже видели, характеристики знаем, теперь инсайдеры раскрыли и стоимость каждой модели на европейском рынке.

Итак, базовый Galaxy S20 с 8/128 ГБ памяти обойдется в €899. В некоторых странах из-за налогов эта цифра поднимется до €909. За версию с 5G и 12 ГБ ОЗУ придется доплатить еще €100, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Ценник Galaxy S20+ стартует от €999. 5G-версия смартфона обойдется в €1099.

Старшая модель Galaxy S20 Ultra поставляется только с 5G и будет стоить от €1349.

А теперь полный список расценок:

Samsung Galaxy S20 (8/128 ГБ) - 899/909 евро

Samsung Galaxy S20 5G (12/128 ГБ) - 999/1009 евро

Samsung Galaxy S20+ (8/128 ГБ) - 999/1009 евро

Samsung Galaxy S20+ 5G (12/128 ГБ) - 1099/1109 евро

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12/128 ГБ) - 1349/1359 евро

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (16/512 ГБ) - 1549/1559 евро

Официальные цены Samsung объявит на презентации, которая запланирована на 11 февраля.