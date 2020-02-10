Специальное приложение для проверки на возможный контакт с зараженными коронавирусом запустили в Китае - каждый, кто опасается, что мог где-то подхватить вирус, может проверить, были ли зарегистрированы случаи заражения в его доме, в поезде, самолете или автобусе, в которых он путешествовал в последние 14 дней, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Приложение разработано совместно государственным комитетом по здравоохранению КНР, Китайской научно-технической корпорацией электроники (CETC) и Госсоветом КНР. Поддержку приложения осуществляют не только ведомства, участвовавшие в разработке, но и министерство транспорта, управление гражданской авиации и железнодорожная корпорация China Railway.

Получить доступ к приложению можно, просканировав специальный QR код, далее необходимо зарегистрироваться с помощью номера мобильного телефона и пройти верификацию личности, введя настоящее имя и номер удостоверения личности. Иностранец по своим документам зарегистрироваться не сможет, так как система принимает только удостоверения личности граждан Китая.

В случае, если пользователь обнаружит, что вероятность заражения все же имела место, пусть даже симптомов и не проявляется, настоятельно рекомендуется оставаться дома и немедленно связаться с медицинскими учреждениями.

По сведениям государственного комитета по здравоохранению, контактом может считаться нахождение на близком расстоянии от зараженного без необходимых средств защиты.

Чаще всего близкими контактами становятся те, кто работают или учатся в одном помещении, жители одного дома, медработники, члены семьи, друзья, пассажиры одного поезда, автобуса или самолета. К примеру, в самолете близкими контактами считаются те, кто сидел в одном ряду с зараженным, а также на местах в трех рядах перед и позади него, а также бортпроводники. В поезде близкими контактами считаются все, кто едет в одном купе с зараженным.