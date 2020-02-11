Xiaomi анонсировала выход нового поколения флагманских смартфонов.

Об этом передает издание Android Authority со ссылкой на аккаунт Xiaomi в Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китайская компания сообщила, что онлайн-релиз линейки Mi 10 состоится в Китае 13 февраля. Ожидается, что в этот день корпорация представит девайсы для местного рынка. Полноценная глобальная презентация смартфонов пройдет на выставке MWC в Барселоне 23 февраля.

Также в аккаунте Xiaomi на Weibo появилось официальное изображение Mi 10. Аппарат будет иметь экран с закругленными торцами и фронтальной камерой в левом верхнем углу. На задней панели девайса расположатся четыре сенсора камеры и вспышка. Точные характеристики флагмана не раскрываются.

7 февраля в сети появилась информация, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 станет самым производительным девайсом на рынке. Ожидается, что новая линейка будет представлена в двух версиях - базовый флагман Mi 10 и его улучшенная версия Mi 10 Pro. Устройство должно получить экран с частотой обновления 120 герц, процессор Qualcomm Snapdragon 865, 8 гигабайт оперативной памяти, быструю зарядку мощностью 66 ватт.

В начале февраля Xiaomi заявила, что отменяет традиционную презентацию флагманских смартфонов. По причине эпидемии коронавируса компания намерена провести онлайн-мероприятие, на котором собирается показать устройства линейки Mi 10. Кроме Xiaomi презентацию смартфонов в онлайн-режиме также проведет Honor.