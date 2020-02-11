Nokia может представить обновленную версию смартфона N9. О разработке девайса передают источники китайского издания MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что слухи о воскрешении Nokia культового смартфона появились в начале года. Источник полагает, что обновленный аппарат будет иметь AMOLED-дисплей, двойную камеру и сможет работать под управлением актуальной версии Android. Предполагается, что девайс получит название Nokia N9 Remastered Edition или Nokia N9 2020.

В конце января дизайнер Энтони Адреас опубликовал на сайте Behance рендеры будущего устройства. По его версии, N9 должен получить дисплей с тонкими рамками и закругленными краями и цельнометаллический корпус. Андреас предположил, что аппарат станет образцом классического дизайна в смартфонах.

В январе 2019 года китайские издания сообщали о возможном перевыпуске смартфона N9. По информации СМИ, аппарат должен был получить функции современных устройств, включая поддержку голосового помощника Google Assistant.

N9 - вышедший в 2011 году первый смартфон компании после отказа Nokia от операционной системы Symbian. Базирующийся на ОС MeeGo Nokia N9 стал единственным девайсом, выпущенным в сотрудничестве с фирмой Meego.

Корпорация HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, уже перевыпускала другие культовые устройства компании. В 2017 году вышла обновленная версия Nokia 3310, в 2018 году был представлен "телефон-банан" 8110.