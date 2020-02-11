В сети появилась информация, что компания Samsung сегодня представит не только "раскладушку" Galaxy Z Flip, но и её специальную дизайнерскую версию Thom Browne Edition.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, об этом рассказал инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarval), опубликовав рекламный ролик и несколько изображений устройства. Как можно понять по названию, аппарат выпустят в коллаборации с нью-йоркским брендом мужской и женской одежды Thom Browne. Такой смартфон получит на корпусе фирменную трёхцветную полоску производителя. Кроме этого в комплекте с устройством будут идти аксессуары, смарт-часы Galaxy Watch Active 2 и новые беспроводные наушники Galaxy Buds+ в таких же расцветках.

Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition будет продаваться в ограниченном количестве и лишь в нескольких странах. Предварительно, его ценник составит 2500 долларов США.

Характеристики новинки не должны отличаться от обычной версии. Это будет Super AMOLED-дисплей на 6.7-дюймов с разрешением FHD+, процессор Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ, основная двойная камера на 12 Мп с технологией Dual Aperture и два аккумулятора на 925 мАч и 2375 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой.