В "умной" камере голосового помощника "Яндекса" появились дополнительные функции. Теперь "Алиса" может отсканировать документы и зачитать вслух текст с фотографии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помимо этого "Алиса" стала лучше распознавать одежду. Камера доступна в мобильных приложениях с "Алисой": "Яндексе", "Браузере" и "Лончере".

Для того, чтобы сделать скан документа при помощи смартфона и голосового ассистента, нужно произнести "Алиса, сделай скан" и направить камеру на документ. "Алиса" отсканирует документ, автоматически обрежет лишнее и сохранит его на телефон.

Обновлённая "умная" камера теперь поможет и разобрать мелкий шрифт. Для этого необходимо сфотографировать надпись и сказать "Алиса", прочитай текст на картинке". С помощью компьютерного зрения "Алиса" распознает текст и зачитает его вслух. Кроме того, распознанный текст можно перевести с английского на русский и наоборот.

Улучшенная функция распознавания вещей в "умной" камере теперь умеет распознавать одежду. Сфотографировав человека в понравившейся одежде, "умная" камера определит вещи и найдет что-то похожее на "Яндекс.Маркете".