В Барселоне отменили одну из крупнейших мировых выставок мобильной индустрии - Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, причиной такого шага стала угроза распространения нового коронавируса.

Mobile World Congress с 2006 года собирает партнеров и гостей в Барселоне. В этом году MWC 2020 должна была пройти с 24 по 27 февраля.

11 февраля стало известно, что компания Intel отменила участие в Mobile World Congress. Кроме одного из мировых лидеров в сфере IT, от участия также отказались Amazon, LG Electronics, Ericsson, Nvidia и другие компании.

По данным на среду, 12 февраля, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли более 1,1 тысячи человек. В Китае заражены более 43 тысяч жителей. В России было зафиксировано всего два случая заболевания, оба пациента - граждане КНР. Их уже выписали из больниц, ни у кого, кто с ними контактировал, вирус не обнаружен.