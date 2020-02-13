Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии. За время своего существования стартап выпустил всего один смартфон, став первопроходцем в области моделей с "челками".

Essential Phone, первый смартфон c вырезом в верхней части экрана, вышел в 2017 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Единственный законченный продукт фирмы Рубина продавался плохо и получил смешанные оценки. За первые две недели с момента релиза в США было реализовано всего 5 тысяч устройств.

В 2018-м, сообщали СМИ, Essential взялась за разработку инновационного смартфона Project Gem. Все другие проекты, в том числе 2-е поколение Essential Phone и "умная" колонка, были свернуты, поскольку они мало отличались от тех, что предлагал рынок.

В октябре 2019-го Рубин показал фотографии прототипа Project Gem. Устройство обладало корпусом очень необычной, вытянутой формы - как пульт от телевизора, а в углу продолговатого экрана было проделано отверстие для селфи-камеры. На "спинке" предусматривалось углубление для сканера отпечатков пальцев и вызова голосового помощника.

Теперь в компании заявили, что "не видят четкого будущего" для Project Gem. "С учетом этого мы приняли тяжелое решение прекратить работу и закрыть Essential", - сказано в официальном блоге. Апдейтов для Essential Phone также выпускаться больше не будет. Последним станет обновление безопасности PH-1, вышедшее 3 февраля. Почтовый клиент Newton Mail, владельцем которого компания стала в конце 2018 года с покупкой CloudMagic, закроется 1 мая.

Essential делит офисное пространство с IT-инкубатором Playground Global, основателем которого также является Рубин. Как закрытие стартапа повлияет на его будущее, не уточняется.