Samsung, лидер глобального мобильного рынка, представил сразу четыре новых смартфона, два из них удивительны и все они очень дорогие, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Зашли сразу с козырей, с нового образчика гибкой электроники. Многое про него уже было известно, но не все.

Итак, новая раскладушка называется Galaxy Z Flip, если первый гибкий Galaxy Fold - это скорее складывающийся планшет, то тут это именно телефон-раскладушка, по принципу только что вышедшего Motorola RAZR. Компактный в походном состоянии, а в рабочем получается очень солидный, дисплей 6,7 дюйма, и что самое удивительное - защищен этот гибкий дисплей не тонкой пластиковой пленкой, а стеклом. Так, по крайней мере заявили в Samsung.

Павел Кушелев: "Конечно же, основные вопросы, которые есть к этому аппарату, касаются собственно говоря стекла, дисплея, тем более, что в этот раз Samsung уверяет, что это какое-то гибкое стекло, а не какой ни пластик. Непонятно, как это вообще возможно с физической точки зрения, но производит впечатление другой пленки, гораздо более прочной и гораздо лучше отражающей свет. Может быть что-то в ней стеклянное и есть. По-прежнему телефон сгибается и разгибается так, что здесь остается полоска сгиба, ровно таким же образом, как у Fold, разве что поскольку она расположена теперь горизонтально, ты постоянно чувствуешь ее пальцем. Это довольно странно. И еще один момент - по-прежнему телефон сгибается так, что даже в захлопнутом состоянии есть щель и через нее можно подглядывать".

А еще для этой раскладушки придумали любопытный сценарий использования, например, полусогнутое состояние получило красивое имя Flex Mode, в этом режиме можно положить телефон на стол и сделать качественное сэлфи, так как не нужно держать аппарат в руках. На прилавках раскладушка появится с 14 февраля, в США цены начинаются от $1380, то есть можно сказать, что гибкая электроника дешевеет. $1400 - это не $2000 за первое поколение, и даже меньше, чем просят за аналогичную раскладушку от Motorola. Ненамного правда, так что тут будет решать скорее вопрос вкуса.