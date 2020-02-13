Четвероногий робот Spot от компании Boston Dynamics работает на нефтяной вышке норвежской компании Aker BP ASA.

Об этом сообщает enovosty.com со ссылкой на New Atlas, передает Day.Az.

Компания планирует до конца года протестировать, насколько Spot и другие роботы и дроны могут быть эффективными при работе на нефтяной буровой платформе в Норвежском море. Aker BP ASA хочет понять, как такие типы машин могут сделать работу на платформе более эффективной и безопасной.

Про робота Spot в компании отметили, что он уже продемонстрировал возможность попадать в места, недоступные для людей, поэтому это позволит обеспечить большую безопасность работ.

В частности робот-собака оснащен камерами и системой обнаружения препятствий, это позволяет ему искать места утечек газа, а также обеспечивать телеприсутствие операторов, находящихся на берегу.

"Наша цель - автоматизировать все операции от начала и до конца, чтобы повысить производительность, качество и безопасность для наших работников", - сказал глава Aker BP ASA Карл Джонни Хэрсвик.

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