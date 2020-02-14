Более 900 приложений-фонариков для Android злоупотребляют доступом к личным данным пользователя. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Avast, поступившем в редакцию Lenta.ru, передает Day.Az.

По данным экспертов, многие приложения запрашивали разрешения, необходимость которых трудно объяснить. Например, 77 приложений запросили доступ к записи звука, а 180 приложений - к данным контактов. При этом 21 приложению-фонарику был необходим доступ к возможности записывать контакты.

Специалисты выяснили, что проанализированные ими программы запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к разным функциям и данным смартфонов. Среди приложений, которым было необходимо больше всего разрешений, оказались такие, как Ultra Color Flashlight, Super Bright Flashlight, Flashlight Plus.

В Avast отметили, что таким образом доступ к личным данным пользователя могут получать не только разработчики программ, но и рекламодатели, которым эти сведения необходимы для монетизации. Они порекомендовали юзерам тщательнее проверять разрешения, которые запрашивают у них приложения.

Общее количество изученных Avast приложений составило 937. Исследователи рассматривали как те приложения, которые до сих пор доступны в Google Play Store, так и те, которые когда-либо появлялись в магазине.