Xiaomi 2020 год начала со старта своих флагманов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Особенностью новинок является очень мощное "железо", качественные внутренние компоненты, конкурентноспособные камеры и солидный дизайн, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Все это китайский производитель предложил по "вкусному" ценнику, что сделало эти устройства настоящими бестселлерами первого дня продаж. Xiaomi с гордостью отрапортовали, что первую партию смартфонов буквально смели с прилавков - за 1 минуту были выкуплены все модели Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, что позволило техногиганту заработать 28,6 миллиона долларов.

Флагманы Xiaomi 2020 года успешно продолжают тенденцию привлекательных ценников, предлагая покупателям модель Mi 10 за 573 доллара, а Mi 10 Pro за - 716 долларов. Но смартфоны получились дороже прошлогоднего бестселлера Xiaomi Mi 9 на 100 долларов. Исполнительный директор Xiaomi и генеральный директор Redmi Лу Вайбин (Lu Weibing) прокомментировал в социальной сети Weibo оправдание ценообразования серии Mi 10, перечислив множество причин для такого решения.

Представитель Xiaomi назвал одну из главных причин перехода с процессора Snapdragon 855 с поддержкой 4G на Snapdragon 865 с отдельным модемом 5G, что сказалось на повышении себестоимости. Более того, по словам генерального директора, стоимость нового чипсета и модема удвоила стоимость Snapdragon 855. В то же время, по заявлению Abacus News, Ли Юн из Xiaomi заявил, что Snapdragon 865 и 5G модем добавляет около 70 долларов к окончательной цене.

Еще одна важная причина повышения цен - переход на OLED-экран с частотой 90 Гц и с вырезом под фронтальную камеру, что тоже повлияло на ценник. Кроме того, объем оперативной памяти увеличился на 20% благодаря использованию более быстрой памяти LPDDR5 вместо LPDDR4.

Наконец, представитель Xiaomi добавил, что использование большего количества камер, включая 108-мегапиксельный сенсор, двойной OIS, емкой батареи, более быстрой зарядки, технологий охлаждения и расходы на дизайн - все это позволило значительно повысить стоимость флагмана серии Mi. В этой ситуации компании ничего не остается другого, как продолжать вести разъяснительную работу среди фанатов, объясняя, что новинки оправдывают каждый юань.