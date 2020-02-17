Самый популярный мировой онлайн-кинотеатр, Netflix, заключил партнёрство с производителем электроники Samsung. По соглашению пользователям смартфонов линейки Galaxy станет доступен эксклюзивный контент из нескольких сериалов в предустановленном приложении Netflix, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кроме того, пишет TechCrunch, партнёрство позволит теснее интегрировать сервис Netflix с ПО на смартфонах южнокорейского производителя. Запускать воспроизведение фильмов и сериалов можно будет, отдав соответствующую голосовую команду ассистенту Bixby, а в сервисе Samsung Daily появятся рекомендации контента Netflix.

Для Samsung это уже не первое партнёрство такого рода. В 2018-м производитель договорился об аналогичной интеграции со Spotify, и теперь музыкальным стриминговым сервисом легко воспользоваться на аппаратах Galaxy S20, Galaxy Z Flip и наушниках Galaxy Buds.