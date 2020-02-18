https://news.day.az/hitech/1204286.html Пользователи Twitter пожаловались на сбои
По данным сервиса, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, на проблемы с доступом к Twitter пожаловались преимущественно жители Японии, Великобритании и США.
Пользователи Twitter пожаловались на сбои
Более 70 процентов пользователей Twitter не могут зайти на сайт социальной сети.
Об этом сообщил портал Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным сервиса, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, на проблемы с доступом к Twitter пожаловались преимущественно жители Японии, Великобритании и США.
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