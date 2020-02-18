Более 70 процентов пользователей Twitter не могут зайти на сайт социальной сети.

Об этом сообщил портал Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным сервиса, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов, на проблемы с доступом к Twitter пожаловались преимущественно жители Японии, Великобритании и США.

