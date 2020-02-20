Apple планирует разрешить пользователям менять стандартные программы на iPhone и iPad. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в данный момент компания рассматривает вариант разрешить пользователям выбирать сторонние приложения в качестве работающих по умолчанию программ. В частности, изменения коснутся браузера Safari и почтового клиента Mail, которые пользователи смогут поменять на другие приложения. Автор заметил, что нынешняя политика Apple вредит конкуренции и вызывает обеспокоенность у контролирующих органов.

По информации Bloomberg, компания также рассматривает вариант снять ограничения на использование сторонних музыкальных сервисов на своих устройствах. Источник заявил, что Apple может разрешить стриминговым сервисам, вроде Spotify, работать с умной колонкой HomePod и передавать музыку через проприетарный протокол AirPlay. В настоящее время в аудиодевайс интегрирован сервис Apple Music, заменить который невозможно.

Эксперты Bloomberg предположили, что снятие ограничений может благоприятно сказаться на продажах продуктов, особенно HomePod. По данным агентства Strategy Analytics, в 2019 году на долю аудиосистемы Apple приходилось пять процентов от глобального рынка смарт-колонок.

Согласно самому оптимистичному прогнозу, возможность менять статус встроенных приложений на iPhone и iPad появится в iOS 14, анонс которой состоится в июне. По подсчету Bloomberg, в последнюю актуальную операционную систему предустановлено 38 приложений.

В вышедшей в 2016 году iOS 10 впервые появилась возможность удалять некоторые встроенные приложения. Пользователи смогли избавиться от "Компаса", "Подкастов", "Советов" и других программ, тем самым освободив место на накопителе iPhone и iPad.