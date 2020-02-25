Microsoft обновит меню "Пуск" в Windows, убрав из него плиточный интерфейс. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на знакомых с планами компании разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Плитка", добавленная в 2012 году, будет заменена на список приложений, которые пользователь запускает чаще всего, и другие элементы. Знакомые с планами Microsoft источники сообщают, что замена меню "Пуск" запланирована на ближайшие несколько циклов обновления и состоится не позже 2021 года. По словам инсайдеров, компания переделает меню из-за неактуальности нынешних элементов.

Плиточные элементы уже исчезли из меню Windows 10X, образ которой был представлен разработчиками в начале февраля. Журналисты считают, что в будущих обновлениях классической версии Windows будет позаимствованы дизайнерские решения из Windows 10X.

"Плитки" были добавлены в систему в рамках нового графического интерфейса Metro, который появился вместе с Windows 8 в 2012 году. На них были расположены ярлыки программ, ссылки на сервисы в интернете, виджеты и справочная информация. Аналогичный плиточный дизайн использовался в мобильной версии Windows 10.