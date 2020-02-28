Facebook продолжает препятствовать распространению дезинформации о коронавирусе: платформа начала блокировать рекламу лекарств для лечения и профилактики болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, Facebook запретила рекламу, которая обещает вылечить или предотвратить коронавирус, может спровоцировать панику. Компания ввела такие же правила для своей платформы Marketplace, где пользователи Facebook могут покупать и продавать товары. Также представители Facebook сообщили, что хотят остановить рекламу продуктов, которая создаёт "ощущение срочности". Например, сообщение об ограниченных поставках, гарантия лечения или профилактики.

Позиция Facebook в отношении дезинформации о коронавирусе похожа на политику компании против анти-вакцинации. В прошлом году она заявила, что исключит группы и страницы о вакцинации из своих рекомендаций и закроет рекламу, посвящённую этой теме. В январе ресурс Buzzfeed News сообщил, что на платформе по-прежнему появляются рекламные объявления о вакцинации, которые, по утверждению Facebook, не нарушают её политику.

Возможно, ситуация повторится и всю рекламу заблокировать не удастся, но будем надеяться, что большая часть дезинформации пропадёт.