Прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На видео, размещённом на Youtube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний недалеко от деревни Бока-Чика в Техасе, видно, что 28 февраля в 22.00 по местному времени прототип Starship SN1 разорвался на части.

При этом, как отмечается в видео, в ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В результате Starship SN1 лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на высоту 10-20 метров и упали.

В ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 разорвался при испытаниях на герметичность в Бока-Чика.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий, он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.