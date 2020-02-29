Смартфон теперь является неотъемлемой частью современного человека. Но именно возможность установки дополнительных программ расширила его границы возможностей. Через мобильные телефоны мы смотрим сериалы по Netflix или котиков на YouTube, играем в Fortnite или Minecraft и даже используем его для фиксации наших ключевых событий в жизни, чтобы поделиться фотографиями в Instagram или Facebook.

Трудно поверить, что десять лет назад магазина приложений Android толком не существовало. Ведь Google Market, запущенный в 2008 году, содержал всего 50 программ и развивался медленно. Позднее был переименован в Google Play и к началу 2020 года его объем вырос до 2,8 миллиона приложений, изменивших наш способ общения, личного выражения, и в общем изменивших образ жизни современных людей. Однако как найти полезные программы среди такого разномастного выбора?

Эксперты из CNET отобрали лучшие программы, которые являются топовыми в 2020 году для смартфонов. Многие из них получили важные обновления, сделавшие их более удобными, быстрыми и получившие несколько полезных функций. Ниже представлен рейтинг из ТОП-5 лучших приложений для Android на начало 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Google назвал Glitch Video Effects приложением "Выбор аудитории 2019". Оно является одним из самых востребованных пользователями Android и в 2020 году. Авторы видео в TikTok, а также другие люди, снимающие видеоролики на своем телефоне, могут воспользоваться приложением для редактирования видео, которое позволяет добавлять к ним в режиме реального времени более 100 фильтров и эффектов, включая Retro VHS, Shadow, Xray и Neon. Можно накладывать музыку, добавлять свои видео и склеивать, изменять пропорции, нарезать, менять размеры и очень много всего. В конце - экспортировать полученное видео в высоком разрешении в социальные сети Instagram, IGTV, Facebook, TikTok и Snapchat. По состоянию на февраль более 100 тысяч человек оценили приложение в 4,7 из 5 звезд в магазине Google Play.

TikTok - это социальное видеоприложение, которое позволяет наблюдать за творчеством людей в коротких 10-секундных видео. Первая версия вышла в 2016 году, но истинную популярность социальная медиасеть обрела в конце 2019 года, когда количество загрузок превысило 1,5 миллиарда по всему миру, а оценка составляет в 4,6 баллов из 5 . TikTok также заняло третье место по популярности среди неигровых приложений 2020 года после WhatsApp и Facebook Messenger, опередив его среди основных приложений Facebook и Instagram, согласно данным компании Sensor Tower. Следует отметить, что TikTok находится под следствием правительства США на предмет потенциальных угроз безопасности.

Call of Duty: Mobile - это пример удачного переноса на смартфоны популярной игры с компьютеров и игровых приставок. Мобильная версия получилась настолько хорошей по всем параметрам, что ее скачали более 100 миллионов раз в первую неделю после релиза, обойдя главных конкурентов в лице Fortnite и PUBG Mobile. В 2020 году Call of Duty: Mobile достигла 7,3 миллиона отзывов в магазине Google Play и рейтинг в 4,6 из 5 звезд . Игра доступна бесплатно и работает вполне шустро даже на недорогих смартфонах.

Ablo является одним из лучших приложений для социальной коммуникации по мнению Google. Ablo связывает вас со случайными людьми по всему миру и позволяет в режиме реального времени через видеосвязь узнавать о другой культуре, попрактиковаться в языке или связаться с людьми, с которыми можно путешествовать по всему миру. Ablo может звучать, как улучшенная версия Chatroulette, но она обладает более жесткими правилами, поэтому запрещенный контент там отсутствует, а нарушители беспощадно наказываются блокировкой. У Ablo уже более 1 миллиона загрузок, согласно данным Play Store, и более 136 тысяч пользователей оценили программу в 4,3 из 5 звезд .

В ноябре 2019 года Google запустил сервис потоковой передачи видеоигр Stadia. Платформу, позволяющую играть в компьютерные игры на смартфонах, ноутбуках и экранах телевизоров. Приложение Stadia выступает в качестве центра, где вы можете управлять своей учетной записью сервиса, настраивать контроллер, совершать покупки и играть в игры. Несмотря на то что сам потоковый сервис получился спорным, но улучшается с каждым месяцем, к 2020 году более 4500 пользователей оценили приложение на 4,1 из 5 звезд в магазине Play.